شكرا لقرائتكم خبر عن مرسى وبامبو على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز، ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي: وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمي محمد أبو جبل _ احمد صبحي خط الدفاع.. أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر خط الهجوم .. محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

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