شوبير يكشف حقيقة وجود عرض للشناوي من النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - نفى الإعلامي، أحمد شوبير، وجود عرض من نادي النصر السعودي، للتعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "ترددت أنباء كثيرة بالأمس، أن محمد الشناوي لديه عرضا من نادي النصر السعودي، للانضمام إليه مطلع الموسم المقبل".

أوضح "شوبير": "الحقيقة الشناوي لم يتلقى أي عروض من النصر، قد يكون النادي بيفكر فيه، لأنهم قدموا له عرضا الموسم الماضي، ولكن النادي الأهلي اعتذر بسبب المشاركات في البطولات المحلية والأفريقية".

أضاف نجم الأهلي الأسبق: " إلى الأن لم يأتي أي عرض رسمي من نادي النصر السعودي للنادي الأهلي، قد يكون هناك اتصالات مع اللاعب بشكل ودي".

أتم في نهاية حديثه: "السؤال هل في حال وصول عرضا من نادي النصر ما هو موقف الأهلي؟ المفاجأة أن إدارة الأحمر سترحب على الفوز برغبة من كولر المدير الفني الذي يرى أن اللاعب قدم كثيرا من العطاء للأهلي ويتقدم في العمر ولابد من حصوله على فرصة".