ليفربول يعلن رسميا عن ثاني صفقاته للموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد رسمياً مع لاعب خط الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي قادماً من صفوف لايبزيج الألماني.

وقال دومينيك سوبوسلاي، في تصريحات إعلامية: "ليفربول نادي تاريخي حقًا، لاعبون جيدون، مدرب جيد، كل شيء جيد، بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا، الجماهير، الملعب، كل شيء على ما يرام".

وأصبح لاعب خط الوسط المجري ثاني صفقات نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الموافقة على الشروط واستكمال الفحص الطبي بنجاح، على خطى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.