الاتحاد اليمني لكرة القدم يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد

أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن فتح باب قيد اللاعبين للمشاركة فى دوري الدرجة الأولى المقرر انطلاقه يوم 26 يوليو/تموز الجاري.



وطلب حميد شيباني الأمين العام للاتحاد رسميا من أمناء عموم أندية الدرجة الأولي إرسال استمارات قيد اللاعبين للأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى للموسم 2023-2024.



وأكد خطاب الأمين العام على ضرورة إرسال الاستمارات المطلوبة إلى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم اليمني وفقا للائحة المسابقات.



وسحبت قرعة الدوري اليمني يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، وسينطلق بمشاركة 14 فريقا وزعوا على مجموعتين، وستقام المنافسات من دورين (ذهاب وإياب)، ثم يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي ويهبط السادس والسابع إلى الدرجة الثانية.

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