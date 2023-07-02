صراع شرس بين برشلونة وريال مدريد على ضم "جولر" موهبة تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتنافس الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة على ضم الموهبة التركية أردا جولر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب مع فريقه خلال الموسم الماضي.

ودخل جولر ضمن حسابات ريال مدريد، خاصة وأن العملاق الإسباني يبحث عن تدعيم خط الوسط، بعد تقدم الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، نجمي الفريق في العمر، مما يجعلهما قريبان من الرحيل عقب نهاية الموسم المقبل.

وارتبط النجم التركي صاحب ال 18 عامًا بالرحيل عن فنربخشة، بعد اهتمام كبير من بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد وبرشلونة وميلان الإيطالي.

لابورتا: تواصلنا مع فنربخشة للتعاقد مع جولر

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني، أن فريقه تواصل مع إدارة فنربخشة من أجل التعاقد جولر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد على أن اللاعب يمتلك مقومات فنية رائعة ومميزة جعل كشافو الأندية يتابعونه ويريدون التعاقد معه.

وتحدث خوان لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال: "جولر لاعب تركي شاب ورائع للغاية، كشافو العديد من الأندية يتابعونه منذ فترة طويلة وتريده جميع الأندية المهمة في أوروبا، كما أن نحن نتحدث مع فنربخشة".

بينما تطرق للحديث عن خطة البارسا في الانتقالات، فقال: "بالتأكيد لدينا خطة الجدوى المعتمدة من رابطة الليجا، كما أننا سنبرم مزيدًا من التعاقدات".

وتابع: "نحن لم نكتفي بما حققناه، نريد أن ننافس على صعيد البطولات الأوروبية، ولهذا نبحث عن تعزيز أنفسنا".

بينما علق على موقف البلوجرانا من المشاركة في دوري الأبطال، فقال: "لدينا الرضا التام لأن محققي اليويفا لم يروا أي سبب لإبعادنا عن المنافسة".

الحدير بالذكر أن برشلونة نجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني الموسم، مما يجعله يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.