الدوري الممتاز| كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمباراة فيوتشر التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة 24 لبطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.

حسم نادي المقاولون العرب، موقفه من بيع المدافع الشاب، عمر فايد لاعب ذئاب الجبل من الرحيل إلى الأهلي والزمالك.

تحدث حسن الشامي مدير شئون اللاعبين في نادي المقاولون عن موقف المقاولون من تلك العروض التي ترددت في الفترة الأخيرة.

أكد الشامي في تصريحات إذاعية، أن لاعب المقاولون الشاب، عمر فايد لديه عقلية احترافية كبيرة، ومن ضمن اللاعبين الذي يعتبره النادي، ضمن خطة الذئاب لتطوير الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع حديثه، أن المقاولون قد وضع له برنامج خاص سواء غذائي أو الإعداد لتطويره، وفق أحدث الطرق التي قد تصل إلى توقع إصابة اللاعبين في حال تغيير مراكزهم والكثير من الأشياء الأخرى.

عروض الأهلي الزمالك

وحول تلقي عمر فايد من الأهلي والزمالك للرحيل عن المقاولون، قال الشامي:" فايد مشروع نجهزه ونعده للاحتراف خارجيا ، مضيفا أن إدارة المقاولون العرب، لا تنظر في المقابل المادي، بل ترغب في وصول عرض مقبول يناسب فايد ويُتيح له الاحتراف مع وضع بنود خاصة في حال إعادته بيعه في أوروبا".

الزمالك والمقاولون العرب.. الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم، الفارس الأبيض، نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/ 2023.

ويلتقي الزمالك والمقاولون العرب في الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري.