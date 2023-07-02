الإسماعيلي يصدر بيانًا رسميًا بشأن صفقات الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا اليوم الأحد بشأن التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي..



" تؤكد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي عدم التعاقد مع أى لاعبين جدد، وتنفي ما تردد بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين وأن ظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة في جلسة مفاوضات عادية لا تعني أن النادي قد تعاقد مع اللاعب".

وأضاف البيان: " هذا وتشدد اللجنة الثلاثية بأن اللاعب المذكور خارج حسابات النادي تمامًا، وكذلك نرفض استغلال اسم النادى في مثل هذه الأمور لتسويق لاعب، أو المساهمة في رفع القيمة التسويقية له".

وتابع البيان : "وتهيب اللجنة الثلاثية بالسادة الصحفيين والإعلاميين إلى استقصقاء المعلومات من مصادرها وعدم نشر مثل هذه الأمور قبل التحقق من صحة الادعاءات عن طريق النادي، وتؤكد اللجنة الثلاثية أن الإعلان عن أى تعاقد جديد سوف يعلن من خلال المنصات الرسمية التابعة للنادي".



في سياق متصل ناشدت نانسي القاضي، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة التدخل لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

وشددت القاضي، على وجود أزمة مالية شديدة يعاني منها النادي الإسماعيلي أدت إلى تدهور نتائجه هذا الموسم ووصل به الحال للمنافسة على الصراع من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، رغم كونه من أندية القمة بمصر.



وأوضحت عضو الإسماعيلي السابق، الدراويش هو الضلع الثالث للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك، فضلًا عن امتلاكه قاعدة جماهيرية ضخمة سواء في مصر أو الوطن العربي وأفريقيا، مؤكدة عدم رضاها عن ما وصل إليه القلعة الرياضية العريقة.

وأكدت عضو الإسماعيلي السابق، أنه من الضروري تدخل وزارة الرياضة لإنهاء الأزمة المالية، ومعرفة أسبابها وحصر المديونيات التي يعاني منها النادي، بخلاف تقديم دعم مالي يليق بالإسماعيلي، قبل انطلاق الموسم الجديد، ليعود إلى مكانته الطبيعية.

واختتمت، بأن الإسماعيلي لا يستحق ما وصل إليه حاليًا، لذلك لا بد من العمل على حل المشكلات المتراكمة على النادي منذ سنوات، من أجل استعادة النادي مكانته العريقة بين كبار أندية مصر وأفريقيا، والمنافسة على كافة الألقاب التي يشارك فيها.