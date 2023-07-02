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قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الكأس

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ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم" الأحد" استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر 

وتقام المباراة غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء 

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمي

 محمد أبو جبل _ أحمد صبحي 

 

خط الدفاع..

   أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة إبراهيم _ أحمد ياسين 

 

خط الوسط..

 محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر 

 

خط الهجوم ..

  محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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