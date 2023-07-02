إيهاب المصري: كولر أثبت كفاءة كبيرة مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب المصري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والمصري السابق أن فريق الأهلي أصبح يمتلك شراسة كبرى ويهابه كل الأندية.

وتابع المصري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "هناك ثقة كبيرة من الجماهير تجاه اللاعبين والجهاز الفني لم تحدث منذ فترة طويلة".

وأضاف إيهاب المصري: "جماهير الأهلي لم تملك ثقة بهذه الحالة منذ جيل عام 2006، وكولر مدرب أثبت كفاءة كبيرة في قيادة المارد الأحمر".

أحمد نجيب: كولر طور أداء لاعبي الأهلي وحمى الشحات من الرحيل



من جانبه أثنى أحمد نجيب المحلل الفني، على أداء السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق منذ وصوله.

وتابع نجيب خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "كولر على المستوى الفني لا خلاف عليه، ولكن بعيد عن الفنيات المدير الفني، متزن في تصريحاته الإعلامية وتطويره للاعبين".

وأضاف أحمد نجيب: "المدير الفني طور من أداء كريم فؤاد قبل إصابته، وأعاد بيرسي تاو لمستواه الفني بعد منحه الثقة المفقودة، بالإضافة إلى تطوير مستوى حسين الشحات الذي كان بعيدًا تمامًا عن مستواه، وكان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، لولا أنه ساعده في عودة مستواه السابق وحماه من المغادرة وتم تجديد عقده".

تشكيل الأهلي في مواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.