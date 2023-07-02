أول تعليق من نبيل عماد دونجا بعد عقوبة لجنة الانضباط (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - كتب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق بنادي الزمالك، تعليق على عقوبة لجنة الانضباط التي صدرت قرار خلال الساعات الماضية.

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ونشر نبيل عماد دونجا علي صفحته الرسمية ، على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له معه إيموشن "ساخرة" على العقوبة الصادرة له.

من المقرر أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك الحالي ، 4 مباريات على خلفية احتفاله غير أخلاقية مع زميله أحمد سيد زيزو خلال مباراة الاتحاد السكندري في الدوري التي انتهت بفوز الزمالك على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف واحد.

حيث تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد الكرة العديد من العقوبات سيتم إعلانه يوم الثلاثاء المقبل عقب عودة اتحاد الكرة من جديد بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك

حيث شهدت اللجنة أكثر من مرة عبر الفيديو الذي انتشر عبر منصات موقع التواصل الإجتماعي ، ما قام به اللاعب قبل أن تستقر على هذه العقوبة مؤكدا أن ما حدث هو احتفال بين اللاعبين ولكنه خروج عن النص خاصة في ظل نقل المباراة عبر وسائل البث المختلفة ومشاهدة الكثيرين لما قام به نجم وسط الزمالك.

في سياق مٌتصل ، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة تدريبية خاصة بركلات الجزاء الترجيحية خلال مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب في كأس مصر.

ومنح الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق تعليمات بتنفيذ عدد من اللاعبين لركلات الترجيح عقب التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في مران اليوم.

يأتي قرار المدير الفني بالتدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها في مباراة المقاولون العرب المقبلة في الكأس.

حرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حضور تدريب اليوم من اجل مساندة زملائه والجهاز الفني قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

وتابع "الونش"مران الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كاملا، ويغيب المدافع عن الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا في ألمانيا.