الأهلي وفيوتشر.. هدفين ملغيين وتعادل سلبي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بين فيوتشر والأهلي بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ المؤجلة24 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

شهد الشوط الأول تقاسم الفريقان أحداث الشوط الاول من تنفيذ العديد من الهجمات الخطرة التي هددت المرميان خلال عمر الشوط .

وتصدي محمود جنش العديد من الهجمات الخطرة التي هددت مرماه خلال الشوط الأول ونجح جنش من حماية عرينه بنظافة شباكة .

الغى الحكم محمود البنا هدف نادي فيوتشر الاول في شباك النادي الأهلي، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة 24 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 – 2023

إلغاء هدف فيوتشر في الأهلي عن طريق أحمد عاطف

وشهدت الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول الغاء الحكم محمود البنا الهدف الأول لنادي فيوتشر بداعي التسلل، لتعود المباراة لما كانت عليه ولنقطة البداية.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول وحتى مرور 12 دقيقة هي تسديدة من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين أمسك بها الحارس محمود جنش من أسفل يسار مرماه.

وشهدت الدقيقة 18 توقيت المباراة لعلاج عمر كمال لاعب فيوتشر، وفي الدقيقو 23 قام علي معلول لاعب الأهلي بكرة عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع فيوتشر عن مناطق الخطورة.

بدأ النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون أمام فيوتشر

من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وفي خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو وأحمد قندوسي، وفي خط الهجوم محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام فيوتشر كل من علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

فيما بدأ علي ماهر بهذا التشكيل في الشوط الأول

محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه.

في الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - ناصر ماهر - محمد فاروق.

أحمد عاطف في الهجوم.

ألغي حكم المباراة هدفًا لصالح النادي الأهلي الذي سجله ياسر إبراهيم من كرة مقوسة في أحداث الشوط الأول قبل نهاية عمر المباراة.

ليطلق محمود البنأ صافرة أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي و فيوتشر بدون أهداف.