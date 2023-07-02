باسم مرسى على رأس قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء

ياسر رشاد - القاهرة - استقر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن القائمة المستدعاه للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

محمد يوسف

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