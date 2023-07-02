اخبار الرياضه

باسم مرسى على رأس قائمة البنك الأهلي لمباراة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - استقر بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن القائمة المستدعاه للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

 

والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء

وجاءت القائمة على النحو الآتي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

 

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين

 

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد  _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر

 

خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 33 ، 34 من عمر  مسابقة الممتاز 
وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو الآتي

الجولة الثالثة والثلاثون

غزل المحلة ×  البنك الأهلي الإثنين ٢٠٢٣/٧/١٠ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها 
ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة والثلاثون

البنك الأهلي ×  فيوتشر 
الجمعة ٢٠٢٣/٧/١٤ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها 
ستاد القاهرة.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا