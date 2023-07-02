إتحاد الجولف يبدأ استعداداته لبطولة مصر الدولية بالجونة

ياسر رشاد - القاهرة - رفع اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين شعار لا وقت للراحة استعدادا لبطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف للرجال المقرر إقامتها فى الجونة.

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وينظم اتحاد الجولف بطولة مصر الدولية للرجال خلال الفترة من 8 الى 13 سبتمبر المقبل بملاعب جولف الجونة.

وصرح نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير انه ينتظر مشاركة اكثر من 20 دولة من مختلف انحاء العالم فى البطولة بالإضافة الى منتخب مصر الوطنى فى البطولة المدرجة ضمن التصنيف العالمى للاعبى الجولف.

قال ابو الخير ان اتحاد الجولف يواصل التعاون مع الجونة للعام الثانى على التوالى بتنظيم البطولة الدولية الثالثة هناك بعد النجاح الكبير لاستضافة الجونة بطولتى مصر الدولية للسيدات وافريفيا للرجال فى العام الماضى.

رئيس إتحاد الجولف : مدينة الجونة مكان مثالى للغاية لاستضافة البطولات الكبرى

اشار قائلا ان مدينة الجونة مكان مثالى للغاية لاستضافة بطولة كبرى بحجم بطولة مصر الدولية للرجال حيث يتوافر بها كل الإمكانيات لتحقيق نجاح مذهل وتقديم صورة متميزة جدا لمصر رياضيا وسياحيا.

اوضح قائلا ان اتحاد الجولف يواصل تنفيذ برنامجه تحت مظلة ودعم كبير من وزارة الشباب والرياضة لتنمية سياحة الجولف فى مصر وتنظيم اكبر عدد ممكن من البطولات الدولية المتنوعة لزيادة جذب سائحى الجولف من مختلف انحاء العالم .

قال ان الاتحاد انتهى مؤخرا من تنظيم بطولات شمال افريقيا للسيدات وبطولتى مصر الدولية للناشئين والسيدات فى سوما باى ليصبح عدد البطولات الدولية فى 2023 اربع بطولات حتى الان وهناك اخرى خامسة فى الطريق سيتم الاعلان عنها بعد تأكيد تنظيمها و استضافتها رسميا .

اضاف تيمور ابو الخير قائلا ان اتحاد الجولف يعمل بلا توقف ودون راحة سواء مجلس الإدارة بكامل هيئته وفريق العمل ودون اى ضجيج لتحقيق اهداف الاتحاد الواحد تلو الاخر رياضيا وسياحيا.

في سياق آخر بدأ اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين فى تنفيذ مبادرة الانضمام الى رياضة الجولف وذلك بالتعاون مع لجنة الجولف بنادى الجزيرة صاحب اقدم ملعب جولف فى مصر والشرق الاوسط.



وتعد تلك الخطوة بداية للمبادرة الاكبر لاتحاد الجولف وهى رياضة الجولف للجميع والتى اعلن عنها نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية تيمور ابو الخير فى العام الماضى.

وتستهدف المبادرة تحقيق المزيد من نشر اللعبة وزيادة قاعدة الممارسين لها بداية من سن البراعم والناشئين للمراحل السنية المختلفة من 4 إلى 13 عاما.