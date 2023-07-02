جماهير الأهلي تفتح النار على إمام عاشور في لقاء فيوتشر (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - شنت جماهير النادي الأهلي هجوماً قوياً على إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق بعد التقارير المتداولة حول إمكانية إنضمامه لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وهتفت جماهير الأهلي خلال تواجدها في مدرجات ملعب ستاد السلام لمتابعة مباراة فريها أمام فيوتشر ضد إمام عاشور قائلة :" إمام عاشور مش عايزينه.. صالح سليم مش ناسيينه ".

وكان إمام عاشور قد تعرض للإيقاف في الموسم قبل الماضي بعد مقطع فيديو مسرب له من داخل غرفة خلع الملابس لفريق شباب الزمالك وهو يردد هتافات مسيئة للاهلي اثناء إحتفاله بالفوز بلقب الدوري آنذاك.

ورحل إمام عاشور عن الزمالك في يناير الماضي للإحتراف عبر بوابة الأهلي قبل أن يدخل محل إهتمام القطين الأهلي والزمالك خلال الصيف الجاري.

شوبير يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع إمام عاشور

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أزمة الدولي إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، كاشفًا حقيقة العروض المقدمة إليه من جانب الأندية المصرية.

أكد شوبير، خلال إذاعة “أون سبورت إف إم”، أن مستقبل إمام عاشور في خطر، وأرسل النادي الدنماركي له إنذارين حتى الآن واللاعب لم يرد عليهم.

وواصل أن إمام عاشور لم يكن مرتاحًا في الدنمارك ومشكلة اللغة تسببت له في أزمة، لكن في النهاية هذا مستقبله.

وتابع أنه لا توجد أي مفاوضات من الأهلي وبيراميدز والزمالك مع إمام عاشور، كما يقال، وبالتالي اللاعب ملوش مكان في الأندية المصرية.

نصيحة:

ووجه شوبير نصيحة للاعب عاشور بالعودة إلى ناديه في الدنمارك، وبقوله متغلطش غلطة عمرو زكي اللي كان مكسر الدنيا في ويجان، وفي الآخر ملقاش مكان وخسرنا لاعبًا عظيمًا.

ويخضع اللاعب إمام عاشور لفترة تأهيل بعد إصابته التي تعرض لها في الفترة الماضية ما جعلته يغيب حتى نهاية الموسم الماضي.



بيراميدز ينضم لصراع التعاقد مع طارق حامد وإمام عاشور



دخل بيراميدز بقوة في صراع التعاقد مع طارق حامد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بجانب رغبته في خطف صفقة إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، من الزمالك والأهلي.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: "نادي بيراميدز قدم عرضًا لنادي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار لضمه نهائيًا، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، وحال تفعيل بند ضمه نهائيًا مقابل 2.7 مليون دولار".

وأضاف: "ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور لكن هناك إغراءات مالية كبيرة للاعب والنادي الدنماركي".

وواصل: "بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي من أجل دروي أبطال أفريقيا ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين مثل فخر الدين بن يوسف".

في سياق آخر، أكد محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، أن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور ليكون مستقبل النادي.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم"، "إمام عاشور أنصحه بالاستمرار مع ميتلاند والانسجام هناك لأنهم يضعون عليه ثقة كبيرة".

وتابع: "إمام عاشور اعتقد أنه يرغب في الرحيل عن ميتلاند وفي هذه الحالة لن يتمسكوا به".

وأكمل: "ميتلاند سيضطر لبيع إمام عاشور الموسم المقبل واستعادة المبلغ الذي دفعوه".