الفارو جونزاليس يعرض نفسه على منافس النصر

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب المدافع الإسباني الفارو جونزاليس مدافع نادي النصر السابق في خوض تجربه جديده بالملاعب السعوديه، بعدما فسخ عقده مع العالمي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أعلن نادي النصر قبل ساعات رحيل المدافع الاسباني الفارو جونزاليس عن صفوفه بعد موسم واحد فقط قضاه اللاعب مع أصفر الرياض، ليرحل دون أن يتم تفعيل بند التمديد لموسم أخر لرغبة العالمي في التعاقد مع لاعب أخر.

الفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

يرغب الفارو جونزاليس في الاستمرار بالملاعب السعودية، وقام بعرض نفسه على نادي الشباب قبل ساعات على أمل الانتقال للنادي خلال انتقالات شهر يونيو الجاري.

المدافع الفارو جونزاليس عرض نفسه على نادي الشباب لكنه لم يحصل على أي رد ولازال النادي لم يقرر التعاقد معه بشكل رسمي أو النظر لخيارات أخرى، خاصة انه يمتلك حسان تمبكتي الذي لديه عدة عروض للرحيل.

كان الفارو جونزاليس قد انتقل لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادمًا من فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ارقام الفارو جونزاليس في الموسم الماضي مع النصر

شارك الفارو جونزاليس مع نادي النصر في 22 مباراة في دوري روشن السعودي بالموسم الماضي، تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد، وصنع 4 فرص أخرى لزملائه.

قام ألفارو بافتكاك ناجح لـ 8 مرات والتي جاءت بدقة 47.1%، وقد قام بتشيت للكرة 67 مرة، وكان حاجز مانع أمام حارس المرمى في 6 مرات بالإضافة إلى قطع الكرات 18 مرة، وقام بـ1236 تمريرة ناجحة بدقة 89.4%.

رحل ألفارو جونزاليس عن نادي نظرًا لرغبة الإدارة في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، حيث دخلت في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي.

وفي سياق أخر، يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من حسم صفقة اللاعب الكرواتي مارسيل بروزوفيتش نجم وسط فريق انتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى اقترابه من حسم صفقة حكيم زياش نجم تشيلسي الانجليزي، مع وجود انباء تفيد بأن النادي قد ربط اسمه بضم ياسين بونو حارس مرمى نادي اشبيليه.

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