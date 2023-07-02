ميندي يكشف أسرارًا جديدة بعد انضمامه لـ الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف السنغالي إدوار ميندي سر انتقاله إلى الأهلي العائد للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال :إن الحماس الجماهيري الكبير والطموح كانا وراء انتقاله خاصة مع التقدم الكبير للدوري السعودي حيث باتت المسابقة جاذبة للنجوم.

وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر نهاية العام الماضي.

وتعاقد الاتحاد بطل الدوري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، وأعلن الهلال التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد وولفرهامبتون واندرارز.

وقال ميندي في تصريحات إعلامية: أعتقد أن الدوري السعودي للمحترفين يصبح أفضل، نستطيع أن نرى كل الأسماء الكبيرة التي تأتي وأنا متأكد أن نجوما آخرين سيصلون قريبا.

وأضاف اللاعب الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم في 2021: أن أكون جزءا من ناد تاريخي مثل الأهلي فهو امتياز وشرف كبير.

وقال: عندما تم التواصل معي بدأت بمشاهدة بعض الفيديوهات عبر يوتيوب ورأيت الأجواء الرائعة للجماهير في مدرجات الملعب و عندما تلعب كرة القدم على أعلى المستويات كلاعب ما تحتاجه هو مثل هذه الأجواء خاصة أن هذا النادي طموح جدا وأنا طموح لذلك كان الانضمام لهذا النادي الرائع بالنسبة لي واضحا وطبيعيا.

وأكمل: كما قلت إنه ناد ذو تاريخ كبير وألقاب كثيرة، ويريد الفوز في كل مباراة، ألعب كرة القدم من أجل الفوز بالألقاب لذا من الطبيعي بالنسبة لي أن أكون هنا للمنافسة على البطولات.

ولعب ميندي لعدة أندية فرنسية آخرها ستاد رين قبل الانتقال إلى تشيلسي في 2020.

وحقق ميندي مع تشيلسي ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية كما توج مع منتخب بلاده السنغال بكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وأعلن الأهلي يوم الأربعاء التعاقد مع ميندي "31 عاما" قادما من تشيلسي لمدة 3 سنوات.