إدوارد ميندي يكشف سبب موافقته على عرض الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى فريق النادي الأهلي، السبب الذي دفعه للموافقة على عرض الراقي، والانتقال له في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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أعرب إدوارد ميندي عن سعادته بالانتقال للأهلي مؤكدًا أن الدوري السعودي أصبح أفضل، خاصة بعد التعاقدات الأخيرة مع نجوم كبار من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

إدوارد ميندي يتحدث عن الدوري السعودي

أكد ميندي أن الدوري السعودي تتطور بشكل كبير، وقال الحارس السنغالي من خلال قناة النادي الأهلي الخاصة ومن خلال مواقع التواصل: "انه وافق على عرض الأهلي لأنه لاعب طموح، ويسعى لتحقيق المزيد من الألقاب في مسيرته مع الفريق الجداوي في المرحلة القادمة.

وتابع السنغالي ميندي: "أعتقد أن الدوري السعودي أصبح أفضل مؤخرًا خاصة بسبب التعاقد مع نجوم كبار من الدوريات الأوروبية، والتواجد في نادي تاريخي مثل الأهلي أمر يدعو للفخر".

ميندي: جمهور الأهلي من أسباب موافقتي على العرض

وواصل ادوارد ميندي حارس مرمى النادي الأهلي: "أول ما لفت نظري لمفاوضات الأهلي معي كان جنون الجماهير وتفاعلهم الكبير مع الصفقة، تكون رغبة اللاعب الوحيدة أن يلعب كرة القدم في أعلى المستويات مثل هذه الأجواء".

أضاف ميندي: "الأهلي نادٍ طموح كذلك الأمر بالنسبة لي، لذا تواجدي في الراقي أمري طبيعي، أنا أيضاً أحب السعودية وتعجبني المنطقة العربية، وقد سمعت الكثير من الأشياء عن جدة وأنا مسرور للعيش فيها، وأتوقع أن تكون عائلتي سعيدة بتواجدها في المنطقة العربية".

أشار ادوارد ميندي إلى أنه شاهد المزيد من تيفوهات الجمهور من خلال اليوتيوب، وكان يرى رسائل الدعم المقدمة له للموافقة على عرض الدوري السعودي، وشعرت بشغف الجمهور الكبير تجاهي، مشيرًا إلى انه يعلم بأن الأهلي يلعب لحصد الألقاب، وهو ما سيعمل عليه مع الفريق.

وقال ميندي: "جمهور الأهلي يطلقون على أنفسهم الأسود، وكوني أسدًا سنغاليًا، هذا يجعل التناغم بيننا أكبر واسهل".

رسالة ميندي لجمهور الأهلي

ووجه إدوارد ميندي رسالة لجماهير النادي الأهلي في ختام حديثه بعد الانتقال للراقي، وقال: "سعيد جداً بالتواجد هنا، وأتطلع لرؤيتكم في المدرجات في أقرب وقت".

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