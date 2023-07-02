شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ملغى لفيوتشر فى مرمى الأهلى بسبب التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم الراية هدف التقدم فيوتشر في مرمى الأهلي بتوقيع أحمد عاطف في الدقيقة 12 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بداعي التسلل

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وأحمد قندوسي في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه في الدفاع، مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - ناصر ماهر - محمد فاروق في الوسط، أحمد عاطف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: "هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر السعيد، مصطفى البدري، محمود شعبان، محمد طارق، محمد عبد السلام، بابانوندي بيلو، رمضان محمد".