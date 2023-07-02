شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام فيوتشر بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي على دفاع فيوتشر، وهدد بيرسي تاو مرمى فيوتشر بتسديدة في الدقيقة السابعة ولكن أمسك بها جنش، وألغى محمود البنا حكم المباراة هدف التقدم لفيوتشر من توقيع أحمد عاطف في الدقيقة 12 بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، قبل أن يؤكد الفار قرار حكم الراية.

وسدد مروان عطية تصويبة من خارج منطقة الجزاء صوب مرمى فيوتشر في الدقيقة 24، ولكنها مرت بعيدا عن المرمى إلى ركلة ركنية، فيما صوب مهند لاشين تسديدة في الدقيقة 25 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي، بينما عاد وسدد أحمد قندوسي تصويبة بيسراه في الدقيقة 26 ولن مرت أعلى العارضة.

وجاء تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وأحمد قندوسي في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي، محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه في الدفاع، مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - ناصر ماهر - محمد فاروق في الوسط، أحمد عاطف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: "هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر السعيد، مصطفى البدري، محمود شعبان، محمد طارق، محمد عبد السلام، بابانوندي بيلو، رمضان محمد".