شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فيوتشر.. ناصر وعاطف وفاروق يقودون الهجوم أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الأهلي، بعد قليل باستاد السلام، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.

خط الدفاع: عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه.

في الوسط: مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - ناصر ماهر - محمد فاروق.

أحمد عاطف في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء: "هشام عادل، عبدالله ياسين، عمر السعيد، مصطفى البدري، محمود شعبان، محمد طارق، محمد عبد السلام، بابانوندي بيلو، رمضان محمد".

فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد فيوتشر مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وأحمد قندوسي في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.