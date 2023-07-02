شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يحقق رقما فريدا فى دور المجموعات بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بدولة المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ويعد منتخب مصر الأولمبي صاحب أقوي خط دفاعا في تصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، بعدما حافظ الفراعنة علي نظافة شباكهم في المباريات الثلاثة بدور المجموعات.

المنتخب الأولمبي هو المنتخب الوحيد الذى لم يتلقى أي هدف في دور المجموعات، كما أنه ثاني منتخب لم يخسر بعد المغرب، وثان منتخب يحصد نقاط بعد المغرب أيضا حيث جمع 7 نقاط.

ونجح المنتخب الأولمبي فى التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

ويخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أمام غينيا، الثلاثاء المقبل، فى الثامنة مساءً، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.