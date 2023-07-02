شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بالمنتخب الأولمبى بعد صدارة المجموعة ببطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسالة للمنتخب الوطني الأولمبي بعد تصدر مجموعته فى بطولة كأس أمم أفريقيا والصعود لنصف النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر توتير صورة للمنتخب الوطني الأولمبي، وكتب: "3 مباريات، 3 شباك نظيفة، خط دفاع حديدى لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا".

نجح المنتخب الأولمبي فى التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

يخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أمام غينيا، الثلاثاء المقبل، فى الثامنة مساءً، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.