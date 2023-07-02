شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتلقى عرضا من طرابزون وأضنة التركيين والزمالك يحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تلقى عرضا من ناديى طرابزون وأضنة التركى، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد المصدر أن الزمالك له الحق في حسم مصير اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصاً أن عقده مستمر مع الفريق الأبيض.

وكانت صحيفة "FotoSpor" التركية، زعمت أن مسؤولي بشكتاش التركي التقوا مع وكيل زيزو، وقدموا عرضًا مغريًا للانضمام للنادى التركى، موضحة أن العرض المالي الذى قدمه بشكتاش يفوق ما يتقاضاه زيزو مع الزمالك فى الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بشكتاش وعدت زيزو باللعب فى بطولة أوروبية الموسم المقبل، الأمر الذى لم يسبق للاعب أن حققه رغم احترافه فى بلجيكا والبرتغال.

وشددت الصحيفة على رفض إدارة الزمالك السماح لأحمد زيزو، وهو ما أغضب اللاعب وكان سببًا فى أزمته مع مدربه خوان كارلوس أوسوريو في مباراة غزل المحلة الأخيرة.