شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها إشادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالمنتخب الأوليمبي، بعد تصدره مجموعته في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

كاف يشيد بالمنتخب الأولمبى بعد صدارة المجموعة ببطولة أمم أفريقيا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسالة للمنتخب الوطني الأولمبي بعد تصدر مجموعته فى بطولة كأس أمم أفريقيا والصعود لنصف النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر توتير صورة للمنتخب الوطني الأولمبي، وكتب: "3 مباريات، 3 شباك نظيفة، خط دفاع حديدى لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا".

أوسوريو يجهز بديل مصطفى شلبى فى مباراة الزمالك والمقاولون

يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل مصطفى شلبى لاعب الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويدرس أوسوريو الدفع بـ سيد عبد الله نيمار فى مركز مصطفى شلبى، فى اللقاء المقبل أمام الذئاب، كما يبقى خيار الدفع بزيزو مطروحاً أيضاً فى خطة الكولومبي، فضلا عن تواجد السنغالى إبراهيما نداى كخيار متاح أيضاً.

مرسى وبامبو على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الكأس

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز، ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساءً.

محمد مكي: حرس الحدود سيقاتل حتى آخر نفس فى مبارياته بالدوري

تحدث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود ، عن طموحات فريقه في الجولتين المتبقيتين من الدوري، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري أمس في الدوري. وقال مكي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الفريق سيلعب بشرف حتى نهاية الدوري، مؤكدا أن هبوط الفريق لن يؤثر على مردود اللاعبين فى اللقاءات المقبلة.

لليوم الرابع على التوالى.. استمرار احتفالات ومفاجآت سيتى كلوب بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو

لليوم الرابع على التوالي، تواصلت احتفالات أندية سيتى كلوب بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو التي تزامنت مع إجازة العيد، وتعددت وتنوعت مظاهر الاحتفال، فى ظل المفاجآت والترتيبات الخاصة التى جهزتها أندية سيتي كلوب للأعضاء والعائلات بهذه المناسبة.

الإسماعيلي ينفى التعاقد مع لاعبين جدد

نفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي التعاقد مع لاعبين جدد في هذه الفترة، وكل ما يتم تداوله من أخبار لا أساس لها من الصحة.

ونشر الإسماعيلي بيانا ينفي فيه ما تردد عن التعاقد مع أحد اللاعبين، وأن ظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة في جلسة مفاوضات عادية لا تعني التعاقد مع اللاعب.

المنتخب الأولمبى يستعيد أحمد عيد أمام غينيا فى نصف نهائى أفريقيا

يعود أحمد عيد ظهير أيمن المنتخب الأولمبي لصفوف الفراعنة في مباراة غينيا المقرر لها الثلاثاء المقبل بنصف نهائي أفريقيا بعد انتهاء إيقافه.

وغاب عيد عن مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون في ختام دور المجموعات، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوتين أمام النيجر ومالي، غاب على إثرهما في لقاء الجابون، لكنه سيعود في مباراة غينيا بعد غدا.

بعثة ألعاب القوى تصل الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية

وصلت منذ قليل إلى الجزائر بعثة منتخب مصر لألعاب القوى للمشاركة في دورة الألعاب العربية التي تقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري، وتتوجه البعثة من مطار الجزائر إلى مدينة وهران مباشرة.

جلسة تحفيزية وتعليمات فنية للاعبى الزمالك استعدادًا للمقاولون

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التى أقيمت اليوم، الأحد، استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من جانب "أوسوريو" بشأن مباراة المقاولون العرب المقبلة، وشدد على أهمية اللقاء بالنسبة للفريق.

تعرف على موعد مباراة ميار شريف فى بطولة ويمبلدون للتنس

تنطلق غدًا الاثنين، أولى مباريات ميار شريف لاعبة منتخب التنس والمصنفة رقم 31 في بطولة ويمبلدون وثالث بطولات الجراند سلام للعام 2023.

وتواجه ميار شريف غدًا الإسبانية ريبيكا ماساروفا المصنفة 69 عالميا فى الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

3 أهداف تفصل مابولولو عن صدارة الهدافين الأجانب بالدورى الممتاز

وصل الأنجولى مابولولو (31 عامًا) بهدفيه اللذين أحرزهما فى مرمى حرس الحدود إلى الهدف الـ 16 هذا الموسم، ليبتعد بصدارة قائمة الهدافين بالدورى عن أقرب منافسيه بأربعة أهداف.

ويكون "مابولولو" قد حقق إنجازا ورقما تاريخيا جديدا مع الاتحاد السكندرى بتخطيه رقم الأسطورة محمد دياب العطار "الديبة" نجم الاتحاد فى عصره الذهبى الذى أحرز 15 هدفًا فى موسم 1948-1949 وتصدر قائمة هدافى الدوري.