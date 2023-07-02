شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. استمرار التعادل السلبى بين الأهلى وفيوتشر ونشاط للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي أمام فيوتشر بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي على دفاع فيوتشر، وهدد بيرسي تاو مرمى فيوتشر بتسديدة في الدقيقة السابعة، ولكن أمسك بها جنش، وألغى محمود البنا حكم المباراة هدف التقدم لفيوتشر من توقيع أحمد عاطف في الدقيقة 12؛ بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، قبل أن يؤكد الفار قرار حكم الراية.

وسدد مروان عطية تصويبة من خارج منطقة الجزاء صوب مرمى فيوتشر في الدقيقة 24 ولكنها مرت بعيدا عن المرمى إلى ركلة ركنية، فيما صوب مهند لاشين تسديدة في الدقيقة 25 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي، بينما عاد وسدد أحمد قندوسي تصويبة بيسراه في الدقيقة 26 ولكن مرت أعلى العارضة.

وسدد بيرسي تاو تصويبة قوية من الجبهة اليمنى بيسراه ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جنش، وسدد محمد هاني تصويبة قوية في الدقيقة 40 صوب مرمى فيوتشر ولكن حولها جنش إلى ركنية، قبل أن يسجل ياسر إبراهيم هدف التقدم في الدقيقة 40 من جملة متقنة بين الثلاثي معلول والشحات وترجمها ياسر إلى هجف بقدمه، فيما ألغي حكم الفار الهدف بداعي وجود تسلل على معلول.

وهدد تاو مرمى فيوتشر في الدقيقة 43 بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء وصوبها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جنش، وبعدها هدد تاو مرمى فيوتشر في الدقيقة 44 ولكن أمسك جنش بالكرة، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وصوب مهند لاشين تسديدة في الدقيقة 51 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الأهلي، وهدد محمد فاروق مرمى الشناوي مجددا في الدقيقة 53 وصوب الكرة وحولها الشناوي إلى ركنية، وهدد محمود كهربا مرمى فيوتشر في الدقيقة 56 من تمريرة بيرسي تاو ولكن حلها جنش إلى ركنية.

وأهدر قندوسي فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 58 من على حدود منطقة الجزاء بعدما صوب الكرة أعلى العارضة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وأحمد قندوسي في الوسط وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي، محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى، عمر كمال - باسم علي - على الفيل - طارق طه في الدفاع، مهند لاشين - غنام محمد - أحمد رفعت - ناصر ماهر - محمد فاروق في الوسط، أحمد عاطف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: "هشام عادل، عبد الله ياسين، عمر السعيد، مصطفى البدري، محمود شعبان، محمد طارق، محمد عبد السلام، بابانوندي بيلو، رمضان محمد".