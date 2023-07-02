أوسوريو يجهز بديل مصطفى شلبى فى مباراة الزمالك والمقاولون

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل مصطفى شلبى لاعب الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويدرس أوسوريو الدفع بـ سيد عبد الله نيمار فى مركز مصطفى شلبى، فى اللقاء المقبل أمام الذئاب، كما يبقى خيار الدفع بزيزو مطروحاً أيضاً فى خطة الكولومبي، فضلا عن تواجد السنغالى إبراهيما نداى كخيار متاح أيضاً.

فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر فى وجه القدم، نتيجة الإصابة التى تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كى يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة، لينتهى موسم مصطفى شلبى الأول مع القلعة البيضاء.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو الجارى.