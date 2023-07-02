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محمود بسيونى حكما لمباراة البنك الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد -  

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم محمود بسيونى لإدارة مباراة البنك الأهلى وبيراميدز غدا الإثنين، في إطار مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي، ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي 

 

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل 

 

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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