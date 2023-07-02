شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الأولى بدورى الكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أسفرت نتائج الجولة الأولى ببطولة دورى كرة القدم الشاطئية التى أقيمت اليوم فى بورسعيد والإسكندرية، عن فوز المصرى على غزل بورسعيد 4 / 2، والمعارف على بور فؤاد 2 / 1، والفنار على مركز شباب القابوطى 5 / 4.
وفى مجموعة الإسكندرية، فاز الترسانة على نجوم الحضرة 6 / 2 وأورنج على ترسانة مطروح بالانسحاب.
وتنطلق مباريات الجولة الثانية غدا فى تمام الخامسة عصرا.
ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية ترتيبات إقامة البطولة الأولى للكرة الشاطئية وتسهيل كافة العقبات أمام الفرق المشاركة في الموسم الأول.
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