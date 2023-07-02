تعرف على نتائج الجولة الأولى بدورى الكرة الشاطئية

القاهرة - سامية سيد -

أسفرت نتائج الجولة الأولى ببطولة دورى كرة القدم الشاطئية التى أقيمت اليوم فى بورسعيد والإسكندرية، عن فوز المصرى على غزل بورسعيد 4 / 2، والمعارف على بور فؤاد 2 / 1، والفنار على مركز شباب القابوطى 5 / 4.