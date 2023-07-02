شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباراة الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأهلى يغرد منفردا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد مواجهة اليوم أمام فيوتشر، في اللقاء المؤجلة من الجولة الـ 24 من عمر المسابقة المحلية.

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث حاليًا في جدول الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، من 32 مباراة لعبتها كتيبة المدير الفني علي ماهر، حيث انتصر في 15 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 أخرى.



وجاء جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعد مباراة الأهلى وفيوتشر كالتالي: وجاء جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعد مباراة الأهلى وفيوتشر كالتالي:

1- الأهلي 69 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 58 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري 44 نقطة

6- المقاولون 43 نقطة

7- إنبي 42 نقطة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة

9- فاركو 41 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

13- الإسماعيلي 34 نقطة

14- طلائع الجيش 33 نقطة

15- أسوان 33 نقطة

16- الداخلية 32 نقطة

17- غزل المحلة 32 نقطة

18- حرس الحدود 21 نقطة

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري.