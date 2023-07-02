«صالح سليم مش ناسيينه إمام عاشور مش عاوزينه».. جماهير الأهلي توجه رسالة قوية لإدارة الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك على هامش مباراة المارد الأحمر أمام فيوتشر، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر حاليا على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري.

وقبيل انطلاق المباراة، هتفت جماهير الأهلي الحاضرة في ملعب اللقاء: "صالح سليم مش ناسيينه.. إمام عاشور، مش عايزينه"، وفقا لوسائل إعلامية.

وجاء هتاف جماهير الأهلي بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن توصل الأهلي لاتفاق مع إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وفريق ميتيلاند الدنماركي الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

يشار إلى أن إمام عاشور سبق وأن وجه سبابًا إلى الراحل صالح سليم، رئيس الأهلي الأسبق، خلال احتفاله مع جماهير الزمالك بفوز فريق الشباب بالقلعة البيضاء على الأهلي، وهو ما اعتذر عنه اللاعب لاحقا.

وخلال استضافته في برنامج "رامز نيفر إند" الذي عرض في شهر رمضان 2023، قدم إمام عاشور الاعتذار لجماهير النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وكذلك لاعب الفريق السابق وليد سليمان.

وطلب رامز جلال من إمام عاشور الاعتذار لجماهير الأهلي، ليرد الأخير بقوله: "أنا آسف يا كابتن بيبو، وأنا آسف يا كابتن وليد سليمان، وآسف لجمهور الأهلي".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "وليد سليمان كابتني وسبق وأن اعتذرت له، أنا أسف يا كابتن وليد".