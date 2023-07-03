شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحسين تتوج بلقب المنيستير للتنس بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت لميس الحسين، لاعبة منتخب مصر الوطنى للتنس للسيدات، بلقب بطولة المنيستير الدولية التى أقيمت فى تونس.

وحققت لميس الحسين اللقب بجدارة إثر تغلبها على اللاعبة الإسبانية لوشيا للناريز فى المباراة النهائية 6/ 4 و 6/ صفر لتسجل لقبها الدولى الثانى بعد شفائها من الإصابة.

فى الوقت نفسه سيطر فراعنة التنس الصغار على المراكز الأولى فى البطولة الدولية للناشئين والناشئات.

ففى فردى الناشئين فاز بالمركز الأول محمد ناصر وتلاه ثانيا جواد الفقى وفى المركز الثالث كل من ياسين وجبه وياسين حسن.

وفى فردى الناشئات فازت بالمركز الأول همس متولى وتلتها فى المركز الثانى كنزى الحمراوى وفى المركز الثالث كل من رهف مصطفى وسما هنداوي.

وفى منافسات الزوجى حقق المركز الأول للناشئين الثنائى ياسين حسن وعمر مرسى والمركز الثالث إبراهيم قنديل وعمر قنديل.

وحصل على المركز الأول للناشئات الثنائى هنا عبد الحميد وهمس متولى والمركز الثانى جيرمين شريف وناردين سالم والمركز الثالث حبيبة يسرى و فرح أسعد.