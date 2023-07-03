شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: نعانى من 7 غيابات والخروج بنقطة أمام الأهلى أمر إيجابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تعادل فريقه أمام الأهلي، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.
وكشف علي ماهر، في المؤتمر الصحفي: " أهنئ الأهلي على أدائه الفترة الماضية والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن ذلك أمر مشرف وفخر لمصر كلها، والأهلي منذ فترة طويلة لم يتعرض للهزيمة في الدوري".
وتابع: "لدينا 7 غيابات وأشكر لاعبي فيوتشر على أدائهم، دكة الفريق استكملتها بحارسين مرمى، تعودنا أن نعمل تحت أي ظروف، وحصد 58 نقطة، ذلك أمر جيد جدًا، واستطعنا الخروج بنقطة".
ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري.
ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث حاليًا في جدول الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، من 32 مباراة لعبتها كتيبة المدير الفني علي ماهر، حيث انتصر في 15 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 أخرى.
وجاء جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعد مباراة الأهلى وفيوتشر كالتالي:
1- الأهلي 69 نقطة
2- بيراميدز 67 نقطة
3- فيوتشر 58 نقطة
4- الزمالك 56 نقطة
5- المصري 44 نقطة
6- المقاولون 43 نقطة
7- إنبي 42 نقطة
8- الاتحاد السكندري 42 نقطة
9- فاركو 41 نقطة
10- سموحة 36 نقطة
11- البنك الأهلي 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة
13- الإسماعيلي 34 نقطة
14- طلائع الجيش 33 نقطة
15- أسوان 33 نقطة
16- الداخلية 32 نقطة
17- غزل المحلة 32 نقطة
18- حرس الحدود 21 نقطة
وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري.
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