على ماهر: نعانى من 7 غيابات والخروج بنقطة أمام الأهلى أمر إيجابى

القاهرة - سامية سيد - تحدث علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تعادل فريقه أمام الأهلي، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

وكشف علي ماهر، في المؤتمر الصحفي: " أهنئ الأهلي على أدائه الفترة الماضية والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن ذلك أمر مشرف وفخر لمصر كلها، والأهلي منذ فترة طويلة لم يتعرض للهزيمة في الدوري".

وتابع: "لدينا 7 غيابات وأشكر لاعبي فيوتشر على أدائهم، دكة الفريق استكملتها بحارسين مرمى، تعودنا أن نعمل تحت أي ظروف، وحصد 58 نقطة، ذلك أمر جيد جدًا، واستطعنا الخروج بنقطة".