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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 2-7-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تلقى أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عرضا من ناديى طرابزون وأضنة التركى، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

زيزو يتلقى عرضا من طرابزون وأضنة التركيين والزمالك يحسم مصيره

كشف مصدر أن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تلقى عرضا من ناديى طرابزون وأضنة التركى، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل مصطفى شلبى لاعب الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التى أقيمت اليوم، الأحد، استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر.

كشفت تقارير صحفية عن رفض نادي الزمالك عرضًا من نادى بشكتاش التركى لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب خط وسط الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية.

حرص محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على حضور تدريب اليوم لمساندة زملائه والجهاز الفنى قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة فى كأس مصر.

كشفت تقارير صحفية عن دخول التنزانى فيستون كالالا ماييلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، دائرة اهتمامات كل من نادى الزمالك وبيراميدز والترجى التونسي للتعاقد معه فى الانتقالات الصيفية الجارية.

يعود أحمد نادر السيد، حارس مرمى فريق الزمالك الذى انتهت إعارته بنادى فيزيلا البرتغالى، للانتظام فى التدريبات الجماعية للزمالك عقب انتهاء الموسم الحالي. ومن المقرر أن ينتظم الحارس في تدريبات الزمالك مع جميع اللاعبين الذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، على أن يحدد الجهاز الفني بقيادة كارلوس أوسوريو مصير الحارس من الاستمرار مع فريقه أو تجديد إعارته لأحد الأندية، سواء داخل أو خارج مصر، لاسيما أن أحمد نادر قدم مستوى مميزاً مع فريقه البرتغالى.

يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر، التى يسعى الأبيض للتتويج بها فى ظل الموسم غير المرضى الذى تعرض له الفريق.

استقر مسئولو نادى الزمالك على تفعيل عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، ليستمر المدرب مع الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، حيث إن التعاقد مع الخواجة الكولومبي جاء بموجب عقد مستمر لمدة موسم ونصف، منفصلين، ويحق لكل طرف عدم استكمال العقد – الموسم الجديد - بعد انتهاء المدة الأولى وهى نصف الموسم الجارى، كما يحق للزمالك تفعيل العقد ليستمر المدرب فى الموسم الجديد بشكل تلقائي حال عدم اعتراض المدرب الكولومبي.