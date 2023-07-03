جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الأحد 2 - 7 - 2023

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الأحد الموافق 2/ 7/ 2023 مباراة واحدة فى مسابقة الدورى الممتاز، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر المسابقة، بين الأهلى وفيوتشر على استاد السلام وانتهت بالتعادل السلبي.

مابولولو الاتحاد السكندري 15 محمد حمدي أسوان 11 أحمد سيد زيزو الزمالك 10 فاجري لاكاي بيراميدز 10 احمد الشيخ غزل المحلة 10 محمد شريف الأهلي 9 سمير فكرى الداخلية 9 احمد امين اوفة إنبي 9 أوكولي المقاولون العرب 9 أحمد ياسر ريان سيراميكا 8 محمد الشامي الإسماعيلي 8 كريم بامبو البنك الأهلي 8 رزقي حمرون فاركو 8 مصطفى فتحي بيراميدز 8 رفيق كابو فريق إنبي 8

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 69 في صدارة ترتيب الدوري من لعب 27 مباراة، بينما وصل فيوتشر للنقطة 58 في المركز الثالث بجدول الدوري من لعب 32 مباراة.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط هجومي على دفاع فيوتشر، وهدد بيرسي تاو مرمى فيوتشر بتسديدة في الدقيقة السابعة ولكن أمسك بها جنش، وألغى محمود البنا حكم المباراة هدف التقدم لفيوتشر من توقيع أحمد عاطف في الدقيقة 12 بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، قبل أن يؤكد الفار قرار حكم الراية.