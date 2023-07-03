شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 2 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها تعادل الأهلى مع فيوتشر سلبيا بالدورى، وإشادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالمنتخب الأوليمبي بعد تصدره مجموعته في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.

فيوتشر يوقف قطار انتصارات الأهلى فى الدورى ويتعادل معه سلبيا

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري.

الونش يظهر فى تدريب الزمالك قبل مواجهة المقاولون.. اعرف السبب

حرص محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على حضور تدريب اليوم لمساندة زملائه والجهاز الفنى قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة فى كأس مصر. وتابع "الونش" مران الزمالك الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كاملا، ويغيب المدافع عن الزمالك بسبب الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا فى ألمانيا.

كاف يشيد بالمنتخب الأولمبى بعد صدارة المجموعة ببطولة أمم أفريقيا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسالة للمنتخب الوطني الأولمبي بعد تصدر مجموعته فى بطولة كأس أمم أفريقيا والصعود لنصف النهائي.

ونشر الحساب الرسمي لـ كاف عبر توتير صورة للمنتخب الوطني الأولمبي، وكتب: "3 مباريات، 3 شباك نظيفة، خط دفاع حديدى لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا".

أوسوريو يجهز بديل مصطفى شلبى فى مباراة الزمالك والمقاولون

يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بديل مصطفى شلبى لاعب الفريق في مباراة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويدرس أوسوريو الدفع بـ سيد عبد الله نيمار فى مركز مصطفى شلبى، فى اللقاء المقبل أمام الذئاب، كما يبقى خيار الدفع بزيزو مطروحاً أيضاً فى خطة الكولومبي، فضلا عن تواجد السنغالى إبراهيما نداى كخيار متاح أيضاً.

مرسى وبامبو على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الكأس

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز، ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساءً.

محمد مكي: حرس الحدود سيقاتل حتى آخر نفس فى مبارياته بالدوري

تحدث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود ، عن طموحات فريقه في الجولتين المتبقيتين من الدوري، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري أمس في الدوري. وقال مكي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الفريق سيلعب بشرف حتى نهاية الدوري، مؤكدا أن هبوط الفريق لن يؤثر على مردود اللاعبين فى اللقاءات المقبلة.

لليوم الرابع على التوالى.. استمرار احتفالات ومفاجآت سيتى كلوب بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو

لليوم الرابع على التوالي، تواصلت احتفالات أندية سيتى كلوب بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو التي تزامنت مع إجازة العيد، وتعددت وتنوعت مظاهر الاحتفال، فى ظل المفاجآت والترتيبات الخاصة التى جهزتها أندية سيتي كلوب للأعضاء والعائلات بهذه المناسبة.