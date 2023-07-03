شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحسم الأهلى لقب الدورى أمام الزمالك فى القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأهلي للنقطة الـ69 في المركز الأول ويحتاج الوصول إلى النقطة 77 من أجل حسم اللقب هذا الموسم، وهي النقطة التي يستحيل أن يصل إليها بيراميدز أو أي فريق آخر.

وما زال الأهلى يغرد منفردا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد مواجهة اليوم أمام فيوتشر، في اللقاء المؤجلة من الجولة الـ 24 من عمر المسابقة المحلية.

ووقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ليوقف فيوتشر سلسلة انتصارات الفريق الأحمر في مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة، حصدها من 27 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 6 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث حاليًا في جدول الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، من 32 مباراة لعبتها كتيبة المدير الفني علي ماهر، حيث انتصر في 15 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 أخرى.