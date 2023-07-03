الدوري المصري.. فيوتشر يعطل انتصارات الأهلي بتعادل سلبي

الشارقة - اميمة ياسر -

فرض فيوتشر التعادل السلبي على الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ستاد "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 المؤجلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة وهو يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة، فيما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 31 مباراة.

سجل أحمد عاطف الهدف الأول لـ فيوتشر في الدقيقة 11، ولكن حكم اللقاء محمود البنا ألغاه بداعي التسلل مع تأكيد الفار.

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وفي الدقيقة 40، سجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على التونسي علي معلول، لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي.

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وبهذه النتيجة، ارتفاع رصيد الأهلي للنقطة 69 متصدر ترتيب جدول الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 58 محتلا المركز الثالث.

وبدأ الأهلي مواجهة فيوتشر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي، بيرسي تاو، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا".

فيما بدأ فيوتشر مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع : طارق طه - علي الفيل - باسم علي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط : مهند لاشين - غنام محمد - محمد فاروق - ناصر ماهر- أحمد رفعت.

خط الهجوم : أحمد عاطف.