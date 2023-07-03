بقيمة 70 مليون يورو.. ليفربول يبرم ثاني صفقاته خلال الميركانو الصيفي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن ليفربول، اليوم الأحد، إبرام ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصدر الريدز بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "أكمل ليفربول توقيع دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج، بشرط حصول اللاعب على تصريح عمل".

وأضاف: "أصبح المجري دومينيك سوبوسلاي ثاني صفقات الريدز خلال الصيف الحالي، بعد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر".

وعبر سوبوسلاي، عن سعادته بالانضمام للريدز، وقال: "الأيام الماضية كانت طويلة حقا، لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وتابع: "ليفربول ناد تاريخي حقا، لاعبون جيدون، مدرب جيد، كل شيء جيد، بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في ناد مثل هذا، كل شيء على ما يرام حقا".

ولم يكشف الريدز عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وفقا لتقارير صحفية، فإن ليفربول قام بكسر الشرط الجزائي في عقد سوبوسلاي والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو.

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