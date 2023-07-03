محمود بسيوني حكما لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي والمقرر لها غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

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وأسندت لجنة الحكام الحكم محمد بسيوني لإدارة مباراة بيراميدز والبنك الأهلي يعونه كلا من أحمد رشدي حكم مساعد أول، مصطفى حسين حكم مساعد ثاني ، شاهندا المغربي حكم رابع ، فيما يتولي هشام القاضي تقنية الفار ويساعده محمود عبدالسميع.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي والتي ضمت كلا من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس



قائمة البنك الأهلي

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الكأس

فيما إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر وهم:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع.. أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم _ أحمد ياسين

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر

خط الهجوم .. محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.