نجم فيوتشر: هدفي في شباك الشناوي صحيح

ياسر رشاد - القاهرة - يري أحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، إن فريقه دخل مباراة الاهلي من أجل تحقيق الانتصار وليس التعادل، مشيرا إلى أن الفريق يدخل أي مباراة لتحقيق الثلاث نقاط.

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وقال عاطف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: هدفي في شباك محمد الشناوي صحيح وليس به أي تسلل، ولم نتحدث عن الهدف طوال اللقاء، وشاهدنا اللقطة بعد المباراة.

أحمد عاطف : الإصابة أبعدتني عن المشاركة مع الفريق لمدة أكثر من شهرين

وتابع: الإصابة أبعدتني عن المشاركة مع الفريق لمدة أكثر من شهرين، وتدربت من أجل العودة مجددا للمشاركة أساسيا مع الفريق.

في سياق متصل أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي السابق، أن هدف فيوتشر الملغي في شباك الأهلي، لا خلاف عليه واللعبة سهلة، وأحمد توفيق طلب كان تمركزه صحيح.



وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حكم الڤار أكد على قرار الحكم المساعد، من غير اللجوء إلى زووم، وهو صحيح ولا تستدعي لاستخدام الزووم، وأحمد عاطف لاعب فيوتشر سبق بجزء من جسمه".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: "هدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فيه شك كبير، خاصةً أن الصورة من غير خطوط وبالعين المجردة هو إلغاء صحيح بسبب وقوف علي معلول في وضع متسلل، ولكن وضع النقط في تقنية الفيديو كان غير مُقنع والحكم المساعد أقر بصحته وكان لا بد من الاتخاذ بقراره خاصةً أنه هو المتمركز بشكل جيد والهدف ليس تسلل".

واختتم الخبير التحكيمي: "لقطة الشد بين كهربا ولاعب فيوتشر في الدقيقة السادسة من المباراة، هي اللقطة السلبية الوحيدة في أداء محمود البنا حكم المباراة، وكان لا بد من احتساب خطأ للاعب كهربا وإنذار للمنافس".

الأهلي يتعادل مع فيوتشر سلبيا في الدوري

فرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه على نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول ندية كبيرة من الفريقين والعديد من الهجمات الخطرة التي هددت المرميان خلال عمر الشوط .