شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير مشاركة محمد شحاتة مع المنتخب الأولمبى أمام غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد شحاتة، لاعب وسط المنتخب الأولمبي، لاختبار طبي في الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى استجابة اللاعب للعلاج، بعد إصابته في مباراة المنتخب الأولمبي أمام مالي وغيابه عن مباراة الجابون الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي للمنتخب الأولمبي، بقيادة طارق سليمان، لتجهيز اللاعب لمواجهة غينيا في نصف نهائي بطولة الأمم والتي يضمن الفوز بها التأهل رسميا للأولمبياد.

ونجح المنتخب الأولمبي فى التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

يخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أمام غينيا، الثلاثاء المقبل، فى الثامنة مساءً، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.