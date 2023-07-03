شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل التاسع.. أرقام كولر مع الأهلى بعد مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادُل الأهلى مع فيوتشر مساء الأحد، هو التعادل الـ9 للمدرب السويسري مارسيل كولر خلال الـ51 مباراة قاد فيها المارد الأحمر بجميع البطولات هذا الموسم.

وفاز كولر في 39 مباراة وتعادل في تسع مباريات، وخسر في أربع مباريات، بواقع 27 مباراة بالدوري الممتاز، و14 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وأربع مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل فريقا فيوتشر والأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدوري المصري، ليتوقف قطار الأهلي في المحطة العاشرة، بعد 9 انتصارات متتالية في الدوري المصري، آخرها كان على حساب البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ69 نقطة، وفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز الذي خاض 4 مباريات أكثر، فيما يظل فيوتشر ثالثًا بـ58 نقطة، ويتقدم فيوتشر عن الرابع الزمالك، بفارق نقطتين، علمًا بأن الأبيض لعب مباراة أقل.

وكرر على ماهر نتيجة التعادل التي حدثت أمام الأهلى في الدور الأول، في الدور الثاني، ليعطل المارد الأحمر خطوة عن التتويج بلقب الدوري الذى بات يفصله عنه 8 نقاط.