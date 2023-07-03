شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد التعادل مع فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي الأربعاء المقبل على استاد برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

وتقام المباراة بين فريقي الأهلي والإسماعيلي الأربعاء المقبل في الثامنة والنصف مساء وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريقا فيوتشر والأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدوري المصري، ليتوقف قطار الأهلي في المحطة العاشرة، بعد 9 انتصارات متتالية في الدوري المصري، آخرها كان على حساب البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ69 نقطة، وفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز الذي خاض 4 مباريات أكثر، فيما يظل فيوتشر ثالثًا بـ58 نقطة، ويتقدم فيوتشر عن الرابع الزمالك، بفارق نقطتين، علمًا بأن الأبيض لعب مباراة أقل.

وكرر على ماهر نتيجة التعادل التي حدثت أمام الأهلى في الدور الأول، في الدور الثاني، ليعطل المارد الأحمر خطوة عن التتويج بلقب الدوري الذى بات يفصله عنه 8 نقاط.