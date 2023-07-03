شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: تعاقدنا مع حسام حسن نهائيا والأهلى فعَّل بند شراء خالد عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة شراء حسام حسن من الأهلى بصورة رسمية، وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح المعار للأهلى من الفريق السكندري.

وقال عامر، في تصريحاته تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "دعمنا سموحة في أضيق الحدود لأنى جئت على هذا الفريق ولم أشترك في تكوينه، ولدينا رغبة في استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي"

وأضاف رئيس سموحة: "جونيور أجايي دخل سلسلة عمليات متتالية ويكلفنا 465 ألف دولار سنويا. عملية فسخ عقده تسير بالتدريج، لكن الأخطر من ذلك أن لدينا لاعبين يتقاضون مبالغ كبيرة بالدولار، وليس لديهم فكرة ولا يلعبون كرة القدم".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته قائلا: "قدمت بلاغات إهدار مال عام أمام النيابة، فكيف تدفع 98 مليون جنيه في لاعبين ثم تتركهم يرحلون بعدها بفترة قصيرة؟.. لكن المهم أننا تعاقدنا مع حسام حسن بصورة نهائية، والأهلي فعّل حق شراء خالد عبد الفتاح".