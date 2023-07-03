شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: جماهير غزل المحلة تُحرك الحجر وسنقاتل لإسعادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أنه وجد استقبالا كبيرا ومميزا من جماهير زعيم الفلاحين خلال قيادته لأول مران مع الفريق، بعد تعيينه خلفا لرضا شحاتة في مهمة انقاذ الفريق من الهبوط.

وأوضح خالد عيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "حينما عرضت عليا مسئولية قيادة المحلة، لم أفكر في العرض، المحلة صاحب فضل علينا جميعا ونحن تحت أمره في أي وقت".

وواصل المدير الفني لفريق غزل المحلة: "تحدثت مع اللاعبين عن الموقف الصعب رغم بدايتهم المميزة في انطلاقة الموسم، وجمهونا يحرك الحجر، والجماهير هتفت للاعبين اليوم رغم تراجع النتائج".

وأكمل تصريحاته: "نحاول مع اللاعبين رد الجميل لجماهير غزل المحلة الوفية، التي تذهب وراء الفريق في كل مكان، لدينا ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعبين المميزة، والجمهور يستحق أن نكافح للوصول لأهدافنا".