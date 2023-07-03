شكرا لقرائتكم خبر عن زد يقترب من حسم صفقة شادى حسين ولطفى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادي زد من حسم صفقة التعاقد مع شادي حسين وعلي لطفي ثنائي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا في ظهوره الأول بالدوري الممتاز.

ويرغب مسئولو زد في الحصول على خدمات شادي حسين وعلي لطفي على سبيل الإعارة مع وضع بند يمنحه الأحقية في شراء خدمات اللاعبين بصفة نهائية بعد نهاية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحسم زد مسألة التعاقد مع شادي ولطفي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل وجود توافق بين إدارة الناديين، بخلاف ترحيب الثنائي بالانتقال إلى نادي زد في الصيف الجاري.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.