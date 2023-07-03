شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: قرارا إلغاء هدفى الأهلى وفيوتشر صحيحان.. والبنا أجاد فى إدارة اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن قرار عدم احتساب هدف فيوتشر في مرمى الأهلي صحيح، واللعبة بها تسلل وفقا للخطوط التي تم رسمها من تقنية الـvar.

وشرح الشناوي طريقة رسم الخطوط، خلال تحليله الأداء التحكيمي في الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت: "الخط الأقرب للمرمى هو الأحمر والذي تم تحديده من قِبَل حكام الـvar ولا يستطيع حكم الـvar أن يحتسب هذه اللعبة هدف".

وقال الشناوي: "حكم الفيديو لم يقم بوضع الخطوط بل هناك برنامج متخصص برسم هذه الخطوط، وهذه الخطوط يتم وضعها بنظام واحد على مستوى العالم، وعلينا تقبل قرار خطوط الـvar طالما جاءت صحيحة".

وأشار إلى أن قرار لمس الكرة يد محمد عبد المنعم من عرضية أحمد رفعت لا ترتقي إلى ركلة جزاء بسبب وضعية يده داخل جسمه وقرار الحكم باستكمال اللعب صحيح.

وأضاف: "التسلل موجود في هدف الأهلي، ونحترم القرار بسبب وجود فارق بين الخطين الأحمر مع لاعب الأهلي والخط الأزرق مع لاعب فيوتشر".

وتابع: "ناصر ماهر، لاعب فيوتشر، لا يستحق طرد بسبب الخشونة مع لاعب الأهلي؛ لأن رجله في الهواء وقرار منحه إنذارا كان صائبا، كما أن الأهلي لا يستحق ركلة جزاء بسبب ارتطام الكرة في يد لاعب فيوتشر لأنه لم يحدث لمس للكرة، ومحمود البنا أدى بشكل جيد".