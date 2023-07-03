شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: عانينا من غيابات مؤثرة أمام الأهلى وتأثرت سلبيا فى آخر مواسمى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فيوتشر، سعادته بالتعادل أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها فريقه، قائلا: "بالتأكيد أمر جيد تحقيق تلك النتيجة في ظل الغيابات المؤثرة".

وقال جنش، عبر قناة أون تايم سبورتس عقب لقاء الأهلى وفيوتشر: عانينا من غيابات مؤثرة في الفريق مثل محمود مرعي والحاج باري وعبد الكبير الوادي وغيرهم.. أشكر الله على ما أقدمه، ربما آخر موسم لي في الزمالك لم يكن أفضل شيء وتأثرت بالسلب ولكن الحمد لله أتلقى إشادات الآن".

وأضاف جنش: "قدومي إلى فيوتشر كان تحديا كبيرا بالنسبة لي، وسعيد بما أحققه، فيوتشر يمتلك العديد من الحراس المميزين وهذا ينعكس علينا جميعا".

وتعادل فريقا فيوتشر والأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة 24 من الدوري المصري، ليتوقف قطار الأهلي في المحطة العاشرة، بعد 9 انتصارات متتالية في الدوري المصري، آخرها كان على حساب البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ69 نقطة، وفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز الذي خاض 4 مباريات أكثر، فيما يظل فيوتشر ثالثًا بـ58 نقطة، ويتقدم فيوتشر عن الرابع الزمالك، بفارق نقطتين، علمًا بأن الأبيض لعب مباراة أقل.

وكرر على ماهر نتيجة التعادل التي حدثت أمام الأهلى في الدور الأول، في الدور الثاني، ليعطل المارد الأحمر خطوة عن التتويج بلقب الدوري الذى بات يفصله عنه 8 نقاط.