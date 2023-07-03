شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مستمرة للاعبى الزمالك على تسديد ركلات الترجيح قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، على تخصيص حصة تدريبة فى كل تمرين على تسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لوصول مواجهة المقاولون فى كأس مصر لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

ويركز أوسوريو على تكثيف الجرعة لدى رباعى الفريق محمد أشرف "روقا" وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وسيد عبدالله "نيمار".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

ويدرس أوسوريو منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز، لتجربة البدلاء والناشئين وتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.

وظهرت بعض الملامح لفكر أوسوريو خلال مباراة المحلة الماضية بالدورى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، بعدما دفع بلاعبين من الشباب فى المباراة، فضلاً عن بعض البدلاء فى التشكيل الأساسي.

وأجبرت البطولة العربية المدرب الكولومبي على عدم التعجل فى حسم ملف الراحلين عن الفريق، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة 28 يوليو ويستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.