شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يكشف رسالة قائد المنتخب الأولمبى بين شوطى مواجهة الجابون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، كلمة إبراهيم عادل كابتن منتخب مصر الأولمبي، التحفيزية خلال استراحة الأشواط في مباراة الفراعنة والجابون بالجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت الـ23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ونشر كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو وجاء فيه إبراهيم عادل وهو يقول للاعبين: "نهدأ خالص، ما نضغطش نفسينا، هما ناقصين واحد، وفاضل 45 دقيقة، رجالة، هنموت نفسنا، وهنطلع كسبانين الماتش ده، يلا يا رجالة".

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بدولة المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ويعد منتخب مصر الأولمبي صاحب أقوي خط دفاع في تصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، بعدما حافظ الفراعنة علي نظافة شباكهم في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

المنتخب الأولمبي هو المنتخب الوحيد الذى لم يتلق أي هدف في دور المجموعات، كما أنه ثاني منتخب لم يخسر بعد المغرب، وثاني منتخب يحصد نقاط بعد المغرب أيضا حيث جمع 7 نقاط.

ونجح المنتخب الأولمبي فى التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.